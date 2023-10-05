Katliam var: Savaş bitti denilen Suriye'de siviller ölmeye devam ediyor!

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneydoğusunda Sermin beldesine düzenlediği kara saldırısında, bir çocuk yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

İdlib'in güneyinde Serakib ilçesinin çevresinde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib'in güneydoğusundaki Binneş ilçesi ile Sermin beldesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

İdlib sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sermin beldesindeki saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si kadın ve 3'ü çocuk 7 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan Sermin beldesindeki okul ile cami de hedef alınırken, saldırıda ölü veya yaralıların olmadığı bildirildi.

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İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.