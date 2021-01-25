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Dünya Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü Guaratuba bölgesinde yoldan çıkarak devrildi. Son dakika haberine göre, katliam gibi kazada 21 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:05:00 -
Katliam gibi kaza! Onlarca ölü ve yaralı var

Brezilya'da yayın yapan G1'in habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıkarak devrildi.

Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün geçirdiği kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır olmak üzere 33 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını açıkladı.

Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'daki hastanelere sevk edildi.

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