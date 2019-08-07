Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var Gaziantep-Nizip yolunun 15’inci kilometresinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gaziantep’te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, D-400 Karayolu üzerinde Gaziantep-Nizip yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nihat K. idaresindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer Faruk A. idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, savaş alanına dönen yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

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