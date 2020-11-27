Katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 2'nin özellikleri sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2 üzerinde çalışıyor. 2021 yılında tanıtılması beklenen telefonun özellikleri henüz belli olmasa da bazı özellikleri sızdırıldı. İddialara göre yeni nesil katlanabilir akıllı telefon, uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni akıllı telefon, 120Hz yüksek yenileme hızlı panel ile gelecek. Bunun yanında, cihazda daha ince çerçeveler yer alacak.

Kullanıcılara 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunacak cihazda 15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Ice Universe'e göre Galaxy Z Flip 2, 1300 dolar veya 1400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yeni katlanabilir akıllı telefonun 2021 yılında tanıtılması bekleniyor.