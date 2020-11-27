  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 2'nin özellikleri sızdırıldı!
Teknoloji

Katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 2'nin özellikleri sızdırıldı!

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2'nin bazı özellikleri sızdırıldı. İddialara göre yeni telefon, uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:20:00 -
Katlanabilir telefon Galaxy Z Flip 2'nin özellikleri sızdırıldı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2 üzerinde çalışıyor. 2021 yılında tanıtılması beklenen telefonun özellikleri henüz belli olmasa da bazı özellikleri sızdırıldı. İddialara göre yeni nesil katlanabilir akıllı telefon, uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni akıllı telefon, 120Hz yüksek yenileme hızlı panel ile gelecek. Bunun yanında, cihazda daha ince çerçeveler yer alacak.

Kullanıcılara 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunacak cihazda 15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya bulunacak.

Ice Universe'e göre Galaxy Z Flip 2, 1300 dolar veya 1400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yeni katlanabilir akıllı telefonun 2021 yılında tanıtılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir
Dünya

Kriz patlak verdi! Böyle duyurdu: AB'nin dağılmasına yol açabilir

Macaristan ve Polonya Avrupa Birliği'nde bütçesini veto etmeye devam edecek. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'de yürürlüğe konulmak ..
Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı
Gündem

Bölgedeki dengeleri tamamen değiştirdi... Türkiye'ye karşı kurulan kirli ittifak köşeye sıkıştı

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası bir yaşını doldururken, anlaşmanın bu k..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay