Katırcı öldürüldü! Beşar Esad'a şok

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Meyadin televizyonu, iki gün önce Suriye sınırındaki El Sabura'da bir silahlı insansız hava aracı saldırısı bildirdi. Televizyonun muhabiri, İsrail'e ait silahlı insansız hava aracının bir otomobili hedef aldığını ve aracın içindekilerin suikasta uğradığını söyledi. El Meyadin muhabiri aracın kimi taşıdığı bilgisini de verdi ancak bu haber önce pek dikkat çekmedi. İsrail 7 Ekim'de başlayan Gazze savaşından bu yana Suriye'de onlarca saldırıya imza attı, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin füzelerle vurulduğu saldırı Tahran ve Tel Aviv'i ilk kez doğrudan karşı karşıya getirdi.

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyon birimi Kudüs Gücü'nün en önemli komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi ve yardımcısının büyükelçilik kompleksinde öldürülmesine, İran balistik füze ve kamikaze drone yağmuruyla misillemede bulundu.

Bu, İran'ın tarihte İsrail'i ilk kez doğrudan hedef aldığı saldırı olarak kayıtlara geçti. Birkaç gün sonra ise İsrail İran'ın orta kesimindeki bir askeri üssü füzeyle vurdu. Aralıklarla Suriye'deki İran milislerini hedef alan, hatta kuzeydeki Halep'te bile saldırı gerçekleştiren İsrail'in Pazartesi günü Lübnan-Suriye sınırında öldürdüğü isim, Salı günü akşam saatlerinde dünyanın dikkatini çekti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye lideri Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen iş insanı Muhammed Bera el Katırcı ve beraberindekilerin İsrail tarafından vurulduğunu duyurdu. Şam-Beyrut yolundaki El Sabura'daki saldırı, bir İsrail silahlı insansız hava aracı tarafından gerçekleştirildi.

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SOHR, "El Katırcı, Esad'a yakın bir iş adamıydı ve yıllar önce Lübnan Hizbullahı tarafından kurulan ve Suriye'nin güneyinden İsrail'e karşı operasyonlar yürüten, Golan'ın Kurtuluşu için Suriye Direniş Grubu'nun finansmanından sorumluydu" dedi.

Anadolu Ajansı, aynı gün Şam yönetiminin saldırıya dair sessiz kaldığını vurgulayan bir haber servis etti. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National News ise, Katırcı Holding'in Muhammed Bera el Katırcı'nın saldırıda öldürüldüğünü doğruladığını duyurdu.

Muhammed Bera el Katırcı'nın Suriye'de ithalat, ihracat, tarım, finans, turizm, taşımacılık, güvenlik ve inşaat alanlarında şirketleri vardı. İkisi milletvekili olan Katırcı kardeşler 2011'de başlayan iç savaştan sonra öne çıktı, Esad rejiminin finansörlüğünü üstlenip petrol sevkiyatını kolaylaştırmasıyla parladı.Katırcı ailesinin kolayca tahmin edilebileceği gibi bir silahlı milis grubu da vardı.Muhammed Bera el Katırcı ve kardeşi Hüssam, ABD'nin yaptırım listesine dahil oldu.

The National News Muhammed Bera el Katırcı'yı İran ve Suriye arasındaki ticari ilişkilerde önemli bir figür olarak tanımladı, iş insanını kazançlı savaş ekonomisinin büyük oyuncularından biri olarak gösterdi.Katırcı'nın Beşar Esad'a sadakatiyle tanındığının altını çizen yayın organı, Suriye'de ortaya çıkan yeni iş insanı sınıfının milislere finansman sağladığını, hatta komuta ettiğini vurguladı.İtalyan yayın organı Corriere della Sera ise, Muhammed Bera el Katırcı'yı Esad yanlısı 'savaş ağası' olarak niteledi.