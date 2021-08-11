Katillerine selam çakan Canan Kaftancıoğlu'ndan iki yüzlü, 'Eren Bülbül' paylaşımı

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Terör örgütü sempatizanlığı ile bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile teröristler tarafından öldürülen şehit Eren Bülbül’ü anarak takiyye yaptı.

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül anılıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yerini ihbar edip, güvenlik güçlerine gösterdiği sırada teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül, ölümünün 4. yılında anılıyor.

Eren Bülbül’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle birçok siyasetçi anma mesajı yayımlarken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımı CHP'nin takiyyeciliğini gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Bülbül paylaşımı

HDP ile iş kotaran CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ferhat Gedik ve Eren Bülbül paylaşımını retweet yapan Kaftancıoğlu '#iyikivarsınEren' paylaşımında bulundu.



Daha önce teröristlere selam gönderen Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımına tepkiler yağdı.

Teröristlerin ardından yas tutmuştu

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, MLKP'li terörist Hasan Ocak için 'Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam' diyerek teröriste selam göndermişti.

Öte yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile fotoğrafı da bulunan terörist Sakine Cansız'a methiyeler düzerek öldürülmesiyle ilgili 'Ve insanlık yine kaybetti' ifadelerini kullanmıştı.