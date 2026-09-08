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Dünya Katiller Lübnan’ın güneyini vurdu: 1 ölü, 10 yaralı
Dünya

Katiller Lübnan’ın güneyini vurdu: 1 ölü, 10 yaralı

Yeniakit Publisher
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Katiller Lübnan’ın güneyini vurdu: 1 ölü, 10 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Sur kentinin El-Mansuri beldesi ise 6 hava saldırısıyla hedef alındı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyine yönelik İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre İsrail ordusu, Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü ile Nebatiye kentindeki El-Müsellah Mahallesi ve Yukarı Nebatiye’ye saldırılar düzenledi.
Buna göre İsrail, güneydeki Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü, Nebatiye kentine bağlı El-Müsellah Mahallesi ile Yukarı Nebatiye'ye saldırılar düzenledi.

Reyhan köyündeki saldırıda 1 kişi ölürken, Müsellah'ta 2'si çocuk, 3'ü kadın 9 kişi, Yukarı Nebatiye'de de 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesine de 6 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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