Katiller Lübnan’ın güneyini vurdu: 1 ölü, 10 yaralı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyine yönelik İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre İsrail ordusu, Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü ile Nebatiye kentindeki El-Müsellah Mahallesi ve Yukarı Nebatiye’ye saldırılar düzenledi.

Buna göre İsrail, güneydeki Cizzin bölgesine bağlı Reyhan köyü, Nebatiye kentine bağlı El-Müsellah Mahallesi ile Yukarı Nebatiye'ye saldırılar düzenledi.

Reyhan köyündeki saldırıda 1 kişi ölürken, Müsellah'ta 2'si çocuk, 3'ü kadın 9 kişi, Yukarı Nebatiye'de de 1 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesine de 6 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgeyi sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart’tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 402 kişinin yaralandığını bildirmişti.