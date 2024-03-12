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Gündem Katiller birbirine girdi! Dünya bu açıklamayı konuşuyor
Gündem

Katiller birbirine girdi! Dünya bu açıklamayı konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:11:00 - 2024-03-12 16:22:51
Katiller birbirine girdi! Dünya bu açıklamayı konuşuyor

Ramazan ayında da katliama devam eden İsrail dünyanın nefretini üzerine çekerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamaları katil Netanyahu’yu çileden çıkardı. İsrailli elebaşının sözleri dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Ortadoğu’nun gayrimeşru çocuğu İsrail’in katil elebaşısı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu söyledi. Netanyahu teröristi, ABD ve İsrail arasındaki “fikir ayrılığının” Gazze'deki duruma yardımcı olmadığını belirtti.

Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

"Buna İsrail karar verir"

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu. Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.

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