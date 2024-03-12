Katiller birbirine girdi! Dünya bu açıklamayı konuşuyor

Ortadoğu’nun gayrimeşru çocuğu İsrail’in katil elebaşısı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu söyledi. Netanyahu teröristi, ABD ve İsrail arasındaki “fikir ayrılığının” Gazze'deki duruma yardımcı olmadığını belirtti.

Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

"Buna İsrail karar verir"

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu. Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.