  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Katiller bir çocuğu daha öldürdü
Gündem

Katiller bir çocuğu daha öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-25 09:05:00 -
Katiller bir çocuğu daha öldürdü

Katil İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde açtığı ateş sonucunda bir Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah ve el-Bire kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Filistinli vatandaşların baskınlara tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Ramallah'ta 16 yaşındaki Halid Raid Süleyman isimli Filistinli çocuğu göğsünden vurduğu, çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Batı Şeria'nın El Halil kentinde de İsrail askerlerinin Filistinli genç bir kıza ateş açtığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı
İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı

Dünya

İsrail Lübnan sınırındaki güçlerini Gazze'ye kaydırdı

İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu
İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu

Gündem

İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu

İsrail'den mülteci kampına bombalı saldırı
İsrail'den mülteci kampına bombalı saldırı

Dünya

İsrail'den mülteci kampına bombalı saldırı

Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti
Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti

Dünya

Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23