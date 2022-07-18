Katılımevim nedir ve katılımevim’den ev-araba nasıl alınır?

Ev ve araba sahibi olmak herkesin hayalleri arasında yer alıyor. Bir ömür boyu para biriktirip ev sahibi olmak yerine faizsiz finansman desteği alıp kira öder gibi ev sahibi olmak milyonların hayali. Faizsiz finansman desteği denildiğinde ise akıllara Katılımevim geliyor. Peki, Katılımevim nedir?

Katılımevim nedir nasıl ev araba alınır?

Katılımevim kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firmasıdır. Katılımevim'in sunduğu tasarruf finansman yöntemlerinde hayalinizdeki eve-arabaya sahip olmak için taksitler halinde birikim yapmaya başlarsınız. Birikiminiz belli nokta noktaya ulaştığında kalan tutar Katılımevim tarafından tamamlanarak tarafınıza teslim edilir, kendi bulduğunuz evi-arabayı satın alırsınız. Kalan dönemde taksitler halinde geri ödersiniz.

Çekilişli Plan Kişiye Özel Plan

Müşteriler ödeme koşullarını, alacağı tutarı ve peşinat verip vermeyeceğini kendi belirler.Katılımevim ile müşteriler ev ve araba için yapılan Tasarruf Finansman Yöntemlerine dâhil olur. Bu yöntemler Çekilişli Plan ve Kişiye Özel Plan'dır. İlk adımda bütçenize uygun evin/arabanın bedelini belirlersiniz. İkinci adımda aylık ne kadar taksit ödeyeceğinizi belirlersiniz. Sonra seçtiğiniz plana göre ödemelerinizi yapıp ve teslim zamanı geldiğinde hayal ettiğiniz evi, arabayı beğenip alırsınız. Katılımevim en son aylara kalan kişilere bile çok erken sürelerde ev sahibi olmasını sağlar.

Katılımevim güvencesi nedir? BDDK lisanslı kuruluş ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 28 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş'nin faaliyet lisansı aldığını duyurdu. Bu lisans ile birlikte Katılımevim'in faaliyetleri, Bankalarda olduğu gibi BDDK denetim ve gözetimi altına alındı. Böylece Katılımevim, Tasarruf Finansman Sektöründe BDDK lisanslı kuruluş olma unvanını kazandı

Katılımevim taksitler nasıl belirleniyor?

Katılımevim ile ev ve araba sahip olmak isteyenler taksit miktarının nasıl belirlendiğini merak ediyor. Katılımevim müşterileri peşinat ve taksitlere tamamen kendileri karar veriyor.

Katılımevim finansman desteğiyle istenilen ev araba alınır mı?

Katılımevim finansman desteğinden yararlanmak isteyenler arzu ettikleri evi ve arabayı alma imkanları bulunup bulunmadığını araştırıyor. Pek çok kişi "Katılımevim'in gösterdiği ev mi alınıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. Katılımevim finansman desteğiyle arzu ettiğiniz evi ve arabayı almanız mümkün.

Katılımevim ara ödeme var mı ne kadar nasıl belirleniyor?

Ev ve araba sahibi olmak isteyenler, Katılımevim'de ara ödeme zorunluluğunun olup olmadığını merak ediyor. Hayalindeki evi veya arabayı almak isteyenler için Katılımevim’de ara ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak ara ödeme yapanların cazip avantajlardan faydalanabileceği de ifade ediliyor.

Ev ve araba almak için peşinatım yok yine de Katılımevim'den destek alabilir miyim?

Birikim yapmak özellikle de son yıllarda bir hayli güçleşti. Kira öder gibi ev sahibi olmak ya da hayalindeki otomobile sahip olmak isteyenler bir peşinatları olmaması durumunda faizsiz finansman desteğinden faydalanıp faydalanmayacaklarını merak ediyor. Katılımevim'de peşinat zorunluluğu yoktur. Ancak peşinatı bulunanların cazip avantajlardan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Katılımevim ev araba almak için ne kadar beklenir? Hemen ev sahibi olunur mu?

Katılımevim Tasarruf Finansman Yöntemlerinde, herhangi bir peşinata gerek duymaksızın tamamıyla faizsiz ve maliyetsiz istediğiniz eve sahip olursunuz. Çekilişli Plan'da dahil olduğunuz grup içerisinde ödenen taksitler ile her ay bir aile ev sahibi olur. Çünkü o ay, o grupta ödenen tüm taksitlerin toplamı bir ev bedeline eşittir. Özetle, müşteriler ödedikleri taksitlerle her ay bir ailenin evine kavuşmasını sağlar. Katılımevim Kişiye Özel Plan'da ise evinizi teslim alacağınız tarih önceden belirlenmektedir. Bu planımızda sıra ve çekiliş olmadan sözleşme bedeli ve ödemelere göre kesin bir tarih belirlenmektedir.

Aldığım evin borcu bitmeden evi satabilir ya da kiraya verebilir miyim?

Tapusunu aldığınız evi bir başkasına kiralamanızda herhangi bir sakınca yok. Ancak borcunuz bitmeden evi satma durumu söz konusu değil. Şayet borç erkenden kapatılırsa evinizi satışa çıkartmanız mümkün.

Ev ya da araba almadan önce ödeme yapmak zorunlu mu?

Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler 'Ev almadan önce taksit ödeme zorunluluğu var mı?' sorusunun cevabını inceliyor. Müşteriler konut ya da araba almadan önce taksitlerini ödemezse taksit dondurma işlemi uygulanır ve karşılığında dondurduğu süre kadar geç teslimat olur.

Bankalarla sorun yaşamış kredi puanı düşük olanlar sisteme dahil olabilir mi?

Bankalarla sorun yaşamış olanlar Katılımevim müşterisi olma ihtimalleri olup olmadığını araştırıyor. Katılımevim sistemi tamamen kendine aittir. Bu sebeple findeks, KKB, kredi puanı ya da bankalarla ilgili ilişki göz önünde bulundurulmaz.

Kimler Katılımevim müşterisi olabilir?

Faizsiz finansman desteğinden yararlanmak isteyenler 'Katkılımevim başvuru şartları?' neler sorusunu sık sık araştırıyor. Katılımevim müşterisi olmak için bir şart aranmıyor. İsteyen herkesin Katılımevim ailesine dahil olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar da Katılımevim ile gayrimenkul sahibi olabilirler.