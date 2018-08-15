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Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni bir ürün daha

Katılım Emeklilik, sağlık kategorisinde verdiği hizmetlerin kapsam ve içeriğini yeni ürünlerle artırmaya devam ediyor. Kurum, faizsiz Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası ile herhangi bir ulaşım yoluyla yurt dışına seyahat edenleri, yolculukları esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:22
Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni bir ürün daha

Katılım Emeklilik, yeni ürününü Kuveyt Türk şubeleri aracılığı ile sunmaya başladı. Çok yakında Albaraka Türk şubeleri ile Katılım Emeklilik acenteleri üzerinden de sunulacak olan Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası ile 30 bin Euro limit dâhilinde tıbbi tedavi teminatı, yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliyeye ve cenaze nakline imkân tanınıyor. Tıbbi tedavilerden sonra transfer masrafları da ödeniyor. Yaralanma veya hastalığa bağlı konaklama süresinin uzatılması durumunda 7 güne kadar otel konaklamaları karşılanıyor.

TUR İPTALLERİNDE BİN EURO ÖDEME

Sigorta kapsamında zorunlu nedenlerle gerçekleşen tur iptallerinde katılımcıya bin Euro ödeme yapılıyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yeni ürünümüz Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası ile sağlık kategorisindeki hizmet kapsamımızı genişletmiş ve çeşitlendirmiş olduk. Bu ürünümüzde katılımcılarımızı seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri risklere karşı koruyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:22
  1. Katılım Emeklilik
  2. Kuveyt Türk

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