Katılım Emeklilik’ten iki yeni ürün

Katılım Emeklilik, iki yeni ürünle hizmet çeşitliliğini arttırıyor. ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’ ile kadınlar, kadın hastalıklarına karşı kendini güvenceye alırken ‘Misafirim Güvende Sağlık Sigortası’ ile de yabancı uyruklu kişiler Türkiye’de ikamet ettikleri süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Faizsiz kategoride lider

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, hayat ve hayat dışı prim üretimlerinin arttığına dikkat çekerek, “Faizsiz esaslı sigortacılık ürünlerimizle hayatın her alanında varız. Geçtiğimiz yıl hayat alanında 42 milyon 552 bin TL prim üretimi ve yüzde 58,5 pazar payıyla faizsiz kategoride sektör liderliğimizi sürdürdük. Sağlıkta da kısa süre içerisinde yaklaşık 1 milyon TL’lik prim üretimine ulaştık. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan müşterilerimizi ve halkımızı ihtiyaçlarını geri bildirimlerle ve araştırmalarla sürekli takip ediyoruz. İnovatif ürünlerimizle müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

2.4 milyon çalışan OKS’ye giriyor

Bugüne kadar 15 milyon çalışanın tanıştığı ve 5 milyon çalışanın da sistemde kalmayı tercih ettiği OKS, yeni katılımlarla büyümeye devam ediyor. Şubat ayı ortasına kadar 5 ve 9 çalışan arasındaki 400 bin işletme daha Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olacak. Yani 2,4 milyon kişinin sisteme girmesi bekleniyor. Uzmanlar, çalışanlarını sisteme dahil etmeyen işletmeleri cezai müeyyidelere karşı uyarıyor. Ayhan Sincek, artık emeklilik şirketlerinin sürece hazır olduğunun altını çizerek; “Katılım Emeklilik olarak web sitemiz üzerinden online OKS başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz. Ayrıca bizden OKS hizmeti alan şirketler internet şubemiz üzerinden OKS işlemlerini kolayca takip edebiliyorlar. Online olarak tüm OKS süreçlerini yönetmek mümkün” ifadelerini kullandı.