Katili en yakın arkadaşı çıktı!
Hatay'daki bir evde cansız bedeni bulunan 75 yaşındaki adamın, alacak verecek davası nedeniyle en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 75 yaşındaki İsmail Özer'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş ve yalnız yaşayan yaşlı adamın evine itfaiye ekipleri tarafından balkondan girilmişti. Dairenin kapısının açılmasıyla evin içerisinde yaşlı adamın bıçaklamış halde cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.
ARKADAŞI YAKALANDI
Polis ekiplerinin konuyu cinayet olarak değerlendirmesi üzerine yürütülen çalışmalarda Özer’in arkadaşı olan 53 yaşındaki İ.C. yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan İ.C.’nin alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı olan Özer’i öldürdüğünü söylediği ve gün içerisinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.