Katili durdurun! Terör devleti İsrail, Refah’ta katliama hazırlanıyor!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

İnsanlık düşmanı terör devleti İsrail, bütün uyarılara rağmen bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah’a saldırarak, korkunç bir katliama imza atmaya hazırlanıyor. İsrail Devlet Televizyonu KAN IDF’nin, Refah’ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu. Ordu radyosu tahliye emrinin yayınlandığını açıklarken emirde, Filistinlilere gitmeleri gereken bölgelerin listesi bildirildi. İsrail ordusundan da saldırının gerçekleşeceğini gösteren resmi açıklama geldi. İsrail ordusunun bir sözcüsü gazetecilere, doğu Refah’tan yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edileceğini söyledi. Akit’e konuşan uzmanlar ve STK temsilcileri, Binyamin Netanyahu gibi gözü dönmüş eli kanlı bir diktatörün inatla tırmandırdığı süreç yüzünden, dünyanın gözü önünde korkunç bir katliamın adım adım geldiğine dikkat çekerek, dünya kamuoyuna ve uluslararası kuruluşlara, “Katili durdurun” çağrısında bulundular.

Dünyayı soykırıma engel olmaya çağırıyoruz

Al Manar Televizyonu Ankara Temsilcisi Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi, İsrail’in, Refah’ta birkaç kilometrekarelik küçücük bir alana sıkıştırdığı Filistinlilere saldırarak onları Sina’ya sürmeyi planladığını belirtti. Tahravi, “1 buçuk milyon Filistinli birkaç kilometrekarelik bir alana sıkışmış vaziyette. Metrekareye o kadar çok insan düşüyor ki, İsrail orayı bombalamaya başlarsa her bomba bin kişiyi öldürür. Bugüne kadar susan dünya kamuoyunu, Müslüman ülkeleri bu soykırımı durdurmak için bir şeyler yapmaya çağırıyoruz. Bütün dünyayı insanlık için, insani değerler için hemen bugün bu soykırıma karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Yarın çok geç olacak” ifadelerini kullandı.

Yüzyılımızın Hitler'i Netanyahu durdurulmalı

“Netanyahu’nun kendi iktidarını ayakta tutmak için Refah’a saldırı yapacak olması bölgedeki 1 buçuk milyon insanın katledilmesi demektir” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan şunları söyledi: “Dünyanın gözü önünde savunmasız insanların yeni bir katliama maruz kalması yeni krizleri ve çatışmaları beraberinde getirecektir. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler ipini elinde tuttukları Netanyahu’yu dizginlemelidir. Kandan beslenen bu teröristler eğer Refah’a saldırırsa bunun sorumlusu sadece Netanyahu olmayacaktır. En az Netanyahu kadar ona izin veren ve sesini çıkarmayan ABD yönetimi olacaktır. Tehlikeli gidiş sadece bölgeyi değil bütün dünyayı istikrarsız ve güvensiz hale getirecektir. Sessiz kalan, tepki göstermeyen herkes soykırımın müsebbibi olacaktır. Yüzyılımızın Hitleri Netanyahu çok geç olmadan bir an önce durdurulmalıdır. Uluslararası toplum, sivil toplum örgütleri ve sağduyulu herkes ABD’deki öğrenciler gibi bu alçaklığa karşı seslerini yükseltmeli, Gazze kasabını durdurmalıdır”

Filistinlilere karşı azılı bir eylem hazırlığındalar

Ankara Hanımelleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu da, “İsrail’in kutsal toprak hurafesi üzerinden gerçekleştirdiği bu katliamın son ve artık bardağı taşıran hamlesi Refah’a yapılan alçak saldırı olacaktır. Gazze halkına bırakın güvenli bölge temin etmeyi, doğrudan Filistinlilerin soyunu tüketmeye yönelik azılı bir eylem planı içerisindeler. Dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan en ufak ayaklanma ya da toplumsal olaya karşın uluslararası kuruluşlar ayağa kalkarken, sırf Müslüman bir ülke olduğu için Gazze’de yaşanan soykırımı yalnızca seyrediyorlar” şeklinde konuştu.

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Hasbunallahi Venimel Vekil!

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise, “Hilafetin yıkılışından bu yana yaşanan işgal, katliam, soykırım son 7 aydan beri başka bir boyut kazandı! Siyonist hegemonyanın el birliği ile gerçekleştirdiği bu soykırıma maalesef sözde bağımsız devletler ya sessiz ya da katliama bir şekilde ortak. Bir avuç inanmış ve adanmış insanın siyonist hegemonyaya hesap soruşu ve kafa tutuşuna da şahit oluyoruz! Allah bu teslimiyet, tevekkül, sebat karşılığında masum kullarını sorgusuz cennetine kabul ederken, bizim gibi seyredenlere de müstahaklarını veriyor. Öte yandan ‘iyi’ ile ‘kötü’nün, mazlum ile zalimin bu hesaplaşmasında, devletler olmasa da halklar arasında kötüye karşı bir başkaldırının, isyanın olduğunu da görüyoruz. Adeta kötüye karşı iyinin kıtalar çapında devrimine şahitlikli ediyoruz. 8 milyar insanın gözü önünde bir soykırım yasanıyor! Bunu devletlerin durduramayacağı ortada! Bu katliamı ancak her yeri ‘Gazze’ haline getirerek, siyonistleri her yerde kuşatarak durdurabiliriz. Hasbunallahi venimel vekil!” dedi.