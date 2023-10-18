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Gündem Katile katil demek yasak! Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi
Gündem

Katile katil demek yasak! Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:15:00 -
Katile katil demek yasak! Almanya'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

Başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından Filistin'e destek vermek istedi.

Polis göstericilere izin vermeyince arbede yaşandı. Polis araçlarına havai fişek ve şişe atılmasının ardından göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı. Bu sebeple bazı göstericiler hafif şekilde yaralanırken; polis, bazı göstericileri kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı.

 

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ettikten sonra dağıldı.

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Yorumlar

MANİDAR

TÜRKİYEDE DE POLİS ŞERİDİ KATİLLERİ KORUYOR !

Geni

İşte ey insanlık demokrasi denilen yalan (yılan) birkez daha tezahür etti
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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