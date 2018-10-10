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Katilden pişkin sözler! 'Cinayeti neden işlediniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yioğlunun gözü önünde tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal adlı katilin söyledikleri, 'bu kadarına da pes' dedirtti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:16
Katilden pişkin sözler! 'Cinayeti neden işlediniz' sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Antalya'da, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi (36) oğlunu okula götürürken yol ortasında tabancayla vurup öldüren Ekrem Çatal (61), adliyeye sevk edildi

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yapan, 1 çocuk annesi Ziynet T., iddiaya göre, 4 Ekim akşamı birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ile Ziynet T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ekrem Çatal, evi terk etti.

5 Ekim sabahı oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet T., sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Ziynet T.'ye bağıran Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan ağır yaralanan Ziynet T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık görevlileri, Ziynet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Caddede yürürken yakalandı

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 4 gündür kaçan Ekrem Çatal'ın Varsak Mahallesi'nde olduğunu belirleyince dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Ekrem Çatal'ı caddede yürürken gözaltına alan polis, yapılan aramada cinayette kullandığı düşünülen tabancayı da ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Eşinden bir süre önce boşanan ve 4 çocuğu bulunan Ekrem Çatal, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Önce sağlık kontrolünden geçirilen Çatal, "Cinayeti neden işlediniz" diye sonra gazetecilere, "Çok mu merak ediyorsunuz?" diye karşılık verdi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:16
  1. Antalya
  2. Katil
  3. Kadın Cinayetleri
  4. Ekrem Çatal
  5. Cani
  6. Pişkin savunma

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