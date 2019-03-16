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Katil Türkiye'de de bulunmuş

Türk yetkililer, Yeni Zelanda'daki cami katliamı failinin 2 ayrı dönemde olmak üzere toplam 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğunu açıkladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 00:15
Katil Türkiye'de de bulunmuş

Münübe Yılmaz

Reuters'ın haberine göre, Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant'ın geçmişte bir süre Türkiye'de de bulunduğu belirlendi. Yetkililer, Brenton'un 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere toplam 43 gün Türkiye'de kaldığını belirtirken, saldırganın Türkiye'deki bağlantılarının da araştırıldığını açıkladı. Öte yandan, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, saldırganın geçen yıl 9 Kasım'da Dubay'dan uçakla gelerek, araç kiralayıp ülkenin Dryanovo, Plevne, Veliko Tirnovo, Blagoevgrad, Kazanlık, Bansko, Pernik ve diğer bazı tarihi şehirlerini gezen Tarrant'ın, 15 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçtiğini, ardından da yine kiralık araçla Macaristan'a gittiğini ifade etti.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 00:15
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