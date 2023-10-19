Katil sürüsü İsrail tüm dünyaya duyurdu! Girmek için hazırız

KAN'ın haberinde Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, "Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşama olduğu vurgulandı.