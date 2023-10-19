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Gündem Katil sürüsü İsrail tüm dünyaya duyurdu! Girmek için hazırız
Gündem

Katil sürüsü İsrail tüm dünyaya duyurdu! Girmek için hazırız

Yeniakit Publisher
2023-10-19 08:50:00 -
Katil sürüsü İsrail tüm dünyaya duyurdu! Girmek için hazırız

Katil İsrail resmi devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu yapmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

KAN'ın haberinde Gazze sınırı bölgesinde üç günden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, "Kuvvetlerin hareketi ve konumlandırılması da dahil olmak üzere tüm gelişmelerin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmek için hazırlıklarını tamamladığını gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Gazze'ye yapılacak kara harekâtının, savaşın "Yahudi yerleşim birimlerinin silahlı Filistinlilerden temizlenmesinden sonraki" ikinci aşama olduğu vurgulandı.

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Yorumlar

Ibo sahneye

Bahtın gazze hoş değil batı şeria ramalayi dolanda gel

evet bakalım hamas hazırmı

200 rehine 3 bin ölü 5 bin yaralı hazırmısın hamas değdimi bakalım sizi bekliyoruz hadi arkanızdayız.mezarmı olacak gazze yoksa sizmi mezar olacaksınız dualarımız sizinle
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