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Gündem Katil sürüleri bir Filistinli’yi daha öldürdü
Gündem

Katil sürüleri bir Filistinli’yi daha öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 08:08:00 -
Katil sürüleri bir Filistinli’yi daha öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği ve çocuğun babasının yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin bölgede gerçekleştirdiği operasyon sırasında yoğun ateş açtığını belirtti. Bu saldırıda, çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, babası da ağır yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık yetkilileri ve yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Tulkerim kentine baskınlarını sürdürüyor.

Muhammed Kenan adlı çocuk, babasıyla birlikte kampın mahallelerinden birindeyken İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürüldü, çocuğun babası ise belinden yaralandı.

Saldırıda ölen çocuk ve yaralanan babası, şehirdeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 29 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

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