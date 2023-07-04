Katil kobra önüne gelen her şeyi yemeye başladı! O ilimizde yılanlar her yerden fışkırıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olmaya devam ederken gelen son görüntüler tüyleri diken diken etti. Burası Afrika değil Türkiye! Katil kobra saldırıya geçti. Önüne gelen her şeyi yemeye başladı. Uzmanlar son dakika olarak uyardı. O ilimizde yılanlar her yerden fışkırmaya başladı! Gördüğünüz gibi kaçın.

Son dönemde yılan haberleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Trabzon'dan gelen görüntüler ise herkesin tüylerini diken diken etti. Katil kobra saldırıya geçti.

Burası Afrika değil Türkiye!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Aydınlıkevler Mahallesi'nde yılan istilası başladı. Gece yarıları ortaya çıkan dev yılanın mahallede bulunan çok sayıda kediyi yuttuğu ortaya çıktı. Bölge halkı yılanın aç olduğunu düşünürken yılanın özellikle gece yarıları avlanması mahalleliyi tedirgin etmiş durumda.

Önüne gelen her şeyi yiyor

Sosyal medya üzerinden yetkililerden yardım isteyen mahalle halkı, günlerini kabusa çeviren yılanın bir an önce yakalanmasını talep ediyor. Gelen ihbar üzerine uzmanlar hemen harekete geçmiş durumda.

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