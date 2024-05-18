Katil İsrail'in savaş kabinesinde kriz! Netanyahu tehdit edildi
İsrail'de savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Başbakan Netanyahu'yu tehdit etti.
Gantz, yaptığı basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası için bir plan yapılmasını istedi. Aksi taktirde, kabineden çekileceğini ifade etti.
"GERÇEK BİR ZAFER KAZANABİLECEK BİR HÜKÜMET KURARIZ"
Netanyahu'ya seslendi:
"Eğer halkımızı uçuruma sürüklemeyi tercih edersen, kabineden çekiliriz. Halka döneriz ve gerçek bir zafer kazanabilecek bir hükümet kurarız".
6 MADDELİK EYLEM PLANI
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Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi dahil, savaş kabinesinin kabul etmesini istediği 6 maddelik eylem planını açıkladı.
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