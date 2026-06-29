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Gündem Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!
Gündem

Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!

Gazze Şeridi'nde 2 yılı aşkın süredir kadın, çocuk demeden masum Müslümanları vahşice katleden, şehri adeta yerle bir ederek yüzde 60'ından fazlasını işgal altında tutan katil İsrail rejiminin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin topraklarını tamamen gasbetmeye yönelik yeni kirli planlarını pervasızca ilan etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail ordusunun 2 yıl boyunca düzenlediği soykırıma varan saldırılarla yerle bir ettiği ve yüzde 60'ından fazlasını işgal altına aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin topraklarını gasbederek 3 yasa dışı Yahudi yerleşimi kurmak için plan hazırladıklarını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, Smotrich, Gazze sınırındaki Sderot kentinde yaptığı konuşmada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan onay alır almaz" Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulması için çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, kendisinin başkanlık ettiği Savunma Bakanlığı Yerleşim Otoritesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, Filistin toprakları gasbedilerek 3 yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına yönelik hazırlık çalışmalarını tamamladığını ve Netanyahu'dan siyasi onay alınır alınmaz planın uygulanmasına hemen başlanabileceğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "onay verin" çağrısında bulunan Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğunu belirterek geri kalan kısmın da işgal edilip bölgeye yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurmaları gerektiğini savundu.

Smotrich, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten beri birçok kez bölgenin işgal edilmesini, yasa dışı yerleşimler kurulmasını ve İsrail'e ilhakı çağrısında bulunmuştu. 

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Yorumlar

Mehmet

İsrail, her zamanki gibi Filistin topraklarını gasbetmek ve bu kez de Gazze Şeridi’nde 3 yasa dışı yerleşim kurmak için çaba sarf ediyor. Aşırı sağcı Siyonist Bakan Smotrich'in açıklamaları ve planları gözler önüne seriyor ki İsrail, Filistin halkına karşı işgal politikasını sürdürüyor. Smotrich’in Netanyahu'dan onay istemesi de bu gerçeğin altını çiziyor. Bu zulmün durdurulması için tüm Müslüman dünyanın sessiz kalmaması ve İsrail'in yaptıklarının karşısında birlik olmalıdır. Allah, Filistin halkının yanında olsun!
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