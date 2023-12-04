  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!
Dünya

Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:49:00 -
Katil İsrail'in hapishanelerinde korkunç gerçek!

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail'in hapishanelerindeki binlerce Filistinliyi aç bıraktığını ve ölümle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim'den sonra yoğunlaşan işkence uygulamalarına maruz kaldıkları belirtildi.

Filistinli esirlerin aynı zamanda sistematik açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu durumun hapishanelerdeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Filistinli esirlere açlık işkencesi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı günden beri hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik dayatmaların başında açlık uygulamasının geldiğine işaret edilen açıklamada, hapishane idarelerinin günlük öğünleri azalttığı ve kantinleri kapattığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta zaman zaman verilen yemeğin tüketilmeye elverişli olmadığı ifade edildi.

Birçok esir baygınlık geçiriyor

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde çok sayıdaki şeker hastası Filistinli esirin açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçirdiği vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!
İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

Gündem

İsrail Gazze'deki adliye binasını dinamitlerle patlattı!

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar
İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar

Gündem

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam
İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Gündem

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!
Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!

Gündem

Katil İsrail Han Yunus'taki sivilleri vurdu!

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!
İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!

Dünya

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle Hollanda resmen mahkemelik oldu! Beklenmedik gelişme, bir ilk: Nedeni F-35 savaş uçakları!

Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var
Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

Gündem

Son dakika... İsrail'den yeni katliam: Okula saldırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur
İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

Gündem

İsrail suikast mi yapacak? Türkiye'den çok sert uyarı: Ciddi sonuçları olur

İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!
İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!

Dünya

İsrail seviyeyi 2'ye yükseltti! Vatandaşlarına yüz karası uyarı: Bunları saklayın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23