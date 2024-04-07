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Dünya Katil İsrail'in Ham Yunus'tan çekilmesine ilk yorum işbirlikçisi ABD'den!
Dünya

Katil İsrail'in Ham Yunus'tan çekilmesine ilk yorum işbirlikçisi ABD'den!

Yeniakit Publisher
2024-04-07 18:59:00 - 2024-04-07 19:47:21
Katil İsrail'in Ham Yunus'tan çekilmesine ilk yorum işbirlikçisi ABD'den!

Siyonist İsrail’in Han Yunus kentinden çekme kararına ilk yorum işbirlikçisi ABD'den geldi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 6 ay geride kaldı.

Bölgenin dört bir yanında bombardımanını sürdüren ve binlerce sivili öldüren siyonist İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildi.

'Yoruldular'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby kısmi çekilmeye ilişkin konuştu. Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten Kirby, “Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus’tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.

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