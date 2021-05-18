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Dünya Katil İsrail'in bombasıyla şoka girdi! Filistinli çocuğun bakışları yürekleri yaktı
Dünya

Katil İsrail'in bombasıyla şoka girdi! Filistinli çocuğun bakışları yürekleri yaktı

İşgalci İsrail'in, evini bombaladığı çocuğun şoka girdiği anlara ait görüntü, izleyenlerin yüreklerini yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 00:22:00 - 2021-05-18 00:28:34

Terör devleti İsrail, Filistin’de çocukları öldürmeye devam ediyor. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında evi bombalanan bir çocuk şoka girdi. Çocuğun yaşadığı dehşet ise kameralara yansıdı, izleyenlerin yüreğini yaktı.

İsrail sivilleri bombalıyor

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti. Bin 235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Evi bombalanan çocuk şoka girdi

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında anne babalarını ve tüm yakınlarını kaybeden sayısız çocuk bulunuyor. Saldırılarda bölgede bulunan masum çocukların atılan bombaların ve ortaya çıkan yıkımın şahidi olmaları insanlık adına korkunç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Gazze'de yaşayan ve daha henüz bir bebek olan bu çocuğun yaşananlar esnasında geçirdiği şok kameralara yansıdı. Küçücük gözlerinden yayılan korku dolu bakışlar ve yaşadığı korkuyla girdiği şok anı savaşın çirkin yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

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