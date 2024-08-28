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Dünya Katil İsrail'i destekleyen AB'den uyarı geldi
Dünya

Katil İsrail'i destekleyen AB'den uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-28 20:50:00 -
Katil İsrail'i destekleyen AB'den uyarı geldi

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonlar hakkında kritik bir uyarı geldi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

'İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA' İFADESİNİ KULLANDI

Borrell, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı" dedi.

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