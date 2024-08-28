Katil İsrail'i destekleyen AB'den uyarı geldi
Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonlar hakkında kritik bir uyarı geldi.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonla ilgili açıklamada bulundu.
'İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA' İFADESİNİ KULLANDI
Borrell, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü askeri operasyonu, tam ölçekli yıkım dahil Gazze'deki savaşın genişletilmesine zemin oluşturmamalı" dedi.