  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Bakan Bolat: Güçlü bir Türkiye modeli var! Türk ürünleri dünyada kalitenin sembolü 15 Temmuz Derneği Başkanı: Şehit ve gazi ailelerinin adayı bin defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır! İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Mukaddesat düşmanı soytarıya soruşturma TikTok beğenisi kabusa döndü! Parktaki pusuda yere düşen liseli genci kalbinin altından böyle bıçıkladı! ABD Başkanı Trump: İran ile toplantı yarın Doha'da AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası Nadirattan da olsa doğruyu konuştular… Şeyh Said çağrısına destek yağdı DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği Böcek’in özel kalemi Yasin Yellice’den itiraflar! 'Lacivert çantanın içi Euro doluydu'
Gündem Katil İsrail'den sözde ateşkese rağmen Gazze'de kanlı sabah! Çadırları bombaladılar, can kaybı 8'e yükseldi!
Gündem

Katil İsrail'den sözde ateşkese rağmen Gazze'de kanlı sabah! Çadırları bombaladılar, can kaybı 8'e yükseldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katil İsrail'den sözde ateşkese rağmen Gazze'de kanlı sabah! Çadırları bombaladılar, can kaybı 8'e yükseldi!

Gazze Şeridi'nde uluslararası baskılarla yürürlüğe giren sözde ateşkese rağmen barbarlığa ve katliamlara doymayan katil İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren düzenlediği vahşi saldırılarla bölgeyi yeniden kan gölüne çevirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, siyonist güçler Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde sığındıkları çadırlarda hayatta kalmaya çalışan çaresiz Filistinli sivilleri doğrudan hedef aldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Hastane kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladı.

Saldırıda bir anne ile küçük kızı hayatını kaybetti.

Han Yunus'un sahil kesiminde kurulan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır da İsrail güçlerince hedef alındı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi; toplam can kaybı 2'ye ulaştı. Saldırıda 27 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, Han Yunus'taki Kuveyt ile Mevasi Sahra hastanelerine nakledildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla kavşağında toplanan sivillerin üzerine açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti, bir kız çocuğu yaralandı.

 

- Binalar havaya uçuruldu

Han Yunus'un kuzeydoğusundaki bina ve tesisler de İsrail güçleri tarafından havaya uçuruldu. Bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusunun İHA ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Baraka bölgesine sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya'da Selatın bölgesi İsrail ordusu tarafından top atışıyla hedef alındı.

Saldırıda biri kadın iki Filistinli yaralandı.

Böylece İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yayımlanan son verilere göre İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.

Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı!
Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı!

Dünya

Belçikalı Yahudilerden İsrail’e yaptırım çağrısı!

Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı
Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı

Gündem

Katil İsrail'in başı boykotla dertte! Köşeye sıkışan Herzog'dan Avrupa'ya aciz çağrı

Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"
Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"

Gündem

Katil İsrail kabinesinde büyük çatlak! Siyonist Bakan Katz'dan itiraf gibi Trump açıklaması: "Pişmanım ama ortaklığın kısıtlamaları var!"

Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!
Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!

Gündem

Katil İsrail'in kirli Gazze planı ifşa oldu! Siyonist Bakan Smotrich'ten soykırım topraklarına 3 yasa dışı yerleşim sinsi hazırlığı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23