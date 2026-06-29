Katil İsrail'den sözde ateşkese rağmen Gazze'de kanlı sabah! Çadırları bombaladılar, can kaybı 8'e yükseldi!

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Hastane kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı bombaladı.

Saldırıda bir anne ile küçük kızı hayatını kaybetti.

Han Yunus'un sahil kesiminde kurulan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır da İsrail güçlerince hedef alındı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi; toplam can kaybı 2'ye ulaştı. Saldırıda 27 Filistinli yaralandı.

Yaralılar, Han Yunus'taki Kuveyt ile Mevasi Sahra hastanelerine nakledildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla kavşağında toplanan sivillerin üzerine açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti, bir kız çocuğu yaralandı.

- Binalar havaya uçuruldu

Han Yunus'un kuzeydoğusundaki bina ve tesisler de İsrail güçleri tarafından havaya uçuruldu. Bölgeden patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusunun İHA ile Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Baraka bölgesine sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya'da Selatın bölgesi İsrail ordusu tarafından top atışıyla hedef alındı.

Saldırıda biri kadın iki Filistinli yaralandı.

Böylece İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yayımlanan son verilere göre İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bugüne dek 260 günlük dönemde ateşkesi 3 bin 465 kez ihlal etti; bu ihlaller kapsamında 1045 kişi öldürüldü, 3 bin 380 kişi yaralandı, 113 kişi alıkonuldu.