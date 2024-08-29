Katil İsrail'den son 20 yılın en büyük saldırısı: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria

İsrail güçleri, bugün Tulkarim kentindeki bir camiye düzenledikleri baskında 5 Filistinliyi öldürdü. Baskınlarda toplam can kaybı 17'ye yükseldi. Askeri sözcü Ella Waweya, operasyonun birkaç günden uzun sürebileceğini açıkladı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İsrail ordusu hem Gazze'yi hem de Batı Şeria'yı vuruyor. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Cenin, Nablus, Tulkarim ve Tubas'ta helikopterler ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.

Askeri sözcü Ella Waweya, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki askeri operasyonunun birkaç günden uzun sürebileceğini söyledi.

AMBULANS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Zırhlı araçlarla Cenin kentine giren İsrail ordusu İbn-i Sina Hastanesi çevresine konuşlandı.

Tulkarim'de de hastaneleri kuşatan İsrail askerleri yaralı taşıyan ambulansların geçişlerine izin vermedi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Faria Mülteci kampına düzenlenen İHA saldırılarında can kayıpları oldu. İsrail askerleri Kalkilya kentindeki Filistinlilerin evlerine de baskınlar düzenledi.

CAMİYE BASKIN

Batı Şeria'nın Tulkarim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu, öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarim Taburu komutanı Ebu Shuja olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.

İSLAMİ CİHAD KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli grup İslami Cihad, Nur Şems mülteci kampında komutanı Muhammed Cabir'in öldürüldüğünü doğruladı.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

"CİDDİ VE KORKUNÇ İHLALLER"

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında "saha araştırmalarını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekildi.

NETANYAHU'DAN KARARA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptırım listesine alma kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

"EN KATI BİÇİMDE KARŞILIYORUZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor" ifadelerine yer verildi.

"TAM ÖLÇEKLİ BİR YIKIM"

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell, Batı Şeria'ya yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin "Gazze'den bir savaş uzantısı" ve Filistin topraklarında görülen "tam ölçekli yıkımın" bir tekrarı olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Borrell ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Batı Şeria’daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. "Bu tümüyle kabul edilemez" dedi.

BM'DEN KINAMA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duyduklarını, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınadıklarını söyledi.