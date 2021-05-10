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Katil İsrail’den skandal! Yeni görüntüler geldi

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:54:00 -

İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.

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