Katil İsrail'den korkmuyorlar: Ne olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz

Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret etti.

Griffiths, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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Bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını kaydeden Griffiths, "Onların kınamalarına hazır olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA