SON DAKİKA
Katil İsrail'den Batı Yaka'da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!
Dünya

Katil İsrail’den Batı Yaka’da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katil İsrail’den Batı Yaka’da gece baskını: Barbarlıkta sınır tanımıyorlar!

İşgalci İsrail ordusu, Batı Yaka’nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi alçakça gözaltına alırken; savunmasız sivillere ses bombası ve zehirli gazlarla saldırdı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Yaka’daki zulmüne hız kesmeden devam ediyor. Akşam saatlerinde Cenin, Ramallah, Eriha ve El-Bire gibi birçok noktaya baskın düzenleyen barbar İsrail askerleri, Filistinli sivillerin evlerini hedef aldı. Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı’nı zehirli gaz yağmuruna tutan işgalciler, Ramallah’ta ise bir Filistinli genci feci şekilde darbederek ağır yaraladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka'nın farklı bölgelerine akşam saatlerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, baskınların adresi Cenin, Ramallah, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı, Eriha ve El-Bire kentleri oldu.

İsrail askerleri Cenin'in doğusundaki Fakua köyünü basarak bir evin çatısında mevzilendi.

Cenin'deki El-Anber Caddesi'nde ise İsrail ordusuna ait askeri bir araç, içinde 2 kişinin bulunduğu bir taksiye çarptı. Aracın içinde hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyündeki baskında ise evlere doğru yoğun bir şekilde ses bombası ve zehirli gaz attı.

Yine Ramallah'ın Deyr Cerir köyüne düzenlenen baskında da İsrail güçleri Filistinli bir genci ağır şekilde darbetti.

Kalandiya Mülteci Kampı'na bağlı El-Kesarat Mahallesi'ndeki baskında da İsrail güçleri Filistinlilere ses ve zehirli gaz bombaları attı.

Eriha'nın güneyindeki Akabeti Cebr Mülteci Kampı'nda 4, El-Bire'de ise 1 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

