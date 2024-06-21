Katil İsrail ordusu tükenmek üzere

TAHSİN HAN

Gazze’de 9 aydır soykırım yapan İsrail, İslami direniş harketi Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’na karşı hâlâ bir zafer elde edemezken hem Siyonist medyada hem de Yahudi kuklası uluslararası basında İsrail ordusunun tükenmenin eşiğine geldiği ifade ediliyor...

Fransız haber ajansı AFP, Gazze’de artan kayıplar nedeniyle İsrail ordusunun acil asker ihtiyacı olduğunu yazdı.

İsrail ordusunun paylaştığı rakamlara göre, 7 Ekim’de başlayan soykırım savaşında öldürülen asker sayısı 658’e yükseldi. Çatışmalarda 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı. Ancak bu rakamların gerçekte çok daha fazla olduğu birçok defa İsrail basınında yazıldı.

Geçen hafta 8 asker öldü

İsrail askerleri geçen hafta Kassam Tugayları’nın Refah’ta kurduğu pusuya düşmüş, İstihkam Taburu bölük komutan yardımcısı da dahil 8 askerin öldürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.

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Haberde, İsrail ordusunun kayıplarının, “küçük görünebileceğine fakat İsrail kamuoyu için bunun çok yüksek bir sayı olduğuna” dikkat çekildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de birkaç gün önceki açıklamasında asker ihtiyacı olduğunu doğrulamış, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) orduya alınmasının “zorunlu hale geldiğini” söylemişti. İsrail’de kadın ve erkekler 3 yıl zorunlu askerlik yapıyor. Haredilerse orduda dini inançlarına göre yaşayacak uygun bir ortam bulamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Ordu tamamen tükenmiş

Birleşik Krallık’taki King’s College London’dan Ahron Bregman, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) zor durumda olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “İsrail Ordusu, 8 aydan fazla süren savaşın ardından tamamen tükenmiş durumda. Ordu komuta kademesi ve Savunma Bakanı da yeniden toparlanılması için acilen savaşa ara verilmesini istiyor.”

Bregman, İsrail ordusunun zaman içinde küçüldüğüne de dikkat çekerek, 1967’deki Altı Gün Savaşı ya da 1973’teki Yom Kippur Savaşı gibi çatışma dönemlerinin artık sona erdiğini söyledi. Bregman, İsrail ordusunun son 20 yılda 6 tümenini dağıttığını, mevcut durumda iki tümen ya da 10 bin askerin eksik olduğunu belirtti.

Londra’daki Brunel Üniversitesi’nden Steven Wagner de ordu içindeki görev değişikliklerinin ve rotasyonların sıklaştığını, bunun da bir “tükenme işareti” olduğunu belirtti.

İtalya Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Grubu Verona’dan (ITSS) Omri Brinner de “Asker, tank ve teçhizat kalitesi açısından kısa bir savaş için kağıt üzerinde her şey yolunda. Ancak Hizbullah’la uzun bir savaş söz konusu olduğunda İsrail hazır değil” dedi.