Katil İsrail o Filistinliyi Polis Merkezi’nde öldürdü!

Filistinli 43 yaşındaki genç Abdu Yusuf el-Hatib et-Temimi, İsrail güçlerince gözaltında tutulduğu Kudüs’teki el-Meskubiye Polis Merkezi’nde dün akşam öldürüldü.

Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti basın danışmanı Hasan Abdurabbih, Şufat Kampı sakinlerinden et-Temimi’nin Kudüs’teki el-Meskubiyye Polis Merkezi’nde gözaltında tutulurken 'şehit olduğunu' söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı haberde, İsrail güçlerinin et-Temimi’yi Pazar günü trafik suçu sebebiyle gözaltına aldığını açıklayan Abdurabbih, Filistinli gencin ölümünden tamamen İsrail yönetiminin ve polis merkezi idaresinin sorumlu olduğunu ifade etti.

"İşkence yapıldı"

Filistinli gencin ailesi de et-Temimi’nin polisler tarafından darp edildiğini ve elektroşok cihazıyla işkenceye maruz kaldığını, bu sebeple El-Meskubiyye’de gözaltında tutulduğu hücrede kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aile, Filistinli gencin dört çocuk babası olduğunu ve herhangi bir hastalığının bulunmadığını açıkladı.

Bu arada, esirler konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar ve Kudüs Valiliği, Abdu el-Hatib’in el-Meskubiyye Polis Merkezi’nde öldürülmesinden tamamen İsrail rejimi hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.

Uluslararası topluma seslenen kuruluşlar ve valilik, İsrail’in Filistinlilere yönelik her geçen gün daha da artan ihlallerine son verilmesini istedi.





