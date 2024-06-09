Katil İsrail mülteci kampına saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 210'a yükseldi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda onlarca Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçuları ve savaş uçakları Deyr el-Belah'ın doğusu ile Bureyc ve Megazi mülteci kamplarının yanı sıra Nusayrat Mülteci Kampı'nın orta bölgesi, batısı ve doğusundaki çeşitli bölgelere saatlerce şiddetli ve yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.

Görgü tanıkları İsrail askeri araçlarının "ani şekilde" Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğu ve kuzeybatı bölgelerine girerek kampın birçok bölgesini hedef alan şiddetli top atışları gerçekleştirdiğini belirtti.

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İSRAİL ŞİDDETLİ SALDIRIDA ONLARCA SAVAŞ UÇAĞI, İHA, HELİKOPTER VE TANK KULLANDI

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ve savaş uçakları Bureyc ve Megazi mülteci kamplarına da saldırılarını yoğunlaştırdı.

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği şiddetli saldırıda onlarca savaş uçağı, İHA, helikopter ve tank kullandığı ifade edildi.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık görevlileri de şiddetli ve sürekli hava ve topçu bombardımanı sonucu Gazze'nin orta bölgesinin çeşitli yerlerinden hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının getirildiğini aktardı.

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise saldırı kınanırken, uluslararası topluma İsrail'e "vahşi saldırılarını" durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İSRAİL 246 GÜNDÜR GAZZE'YE SALDIRIYOR

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişi öldü, çoğu çocuk 14 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, kuzeydeki Zeytun ve Sabra mahallesi ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Şahin ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de çeşitli noktaları hedef alan İsrail ordusu, saldırılarını karadan ve denizden gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

HANİYYE: HALKIMIZ TESLİM OLMAYACAK

Heniyye, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin öldürülmesine ilişkin Hamas'a ait Telegram hesabından açıklama yaptı.

Hamas lideri, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve Deyr el-Belah'ta Filistinli çocuklara ve kadınlara yönelik katliamlarına devam ettiğini vurguladı.

Dünyanın İsrail'i "çocuk katili" şeklinde nitelediğini ama Filistin halkının maruz kaldığı "imha savaşına" son veremediğini kaydeden Heniyye, "Halkımız teslim olmayacak, direniş bu cani düşman karşısında haklarımızı savunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Eğer İsrail kendi tercihlerini Filistinlilere zorla dayatabileceğine inanıyorsa bunun bir hayal olduğunu anlamalı." ifadelerine yer veren Heniyye, Hamas'ın Filistin halkının güvenliğini sağlamayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğine dikkati çekti.

Heniyye, İsrail'in askeri açıdan başarısız olduğunu, siyasi ve ahlaki açıdan da "en düşük seviyede" olduğunu belirterek, dünyanın artık harekete geçmesi gerektiğini aktardı.

Hamas lideri, "İsrail'in işlediği vahşi katliamlara ve onlarca sivilin ölümüne karşı İslam ümmetinin tüm halkları ve dünyanın özgür halklarının ayağa kalkması gerektiğini" vurguladı.