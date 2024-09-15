Katil İsrail kayıplarını telafi için Afrikalı göçmenleri silah altına aldı
Gazze'de Hamas'tan ağır darbe alan katil İsrail'in kayıplarını telafi etmek için göçmen Afrikalıları silah altına aldığı ortaya çıktı.
Hamas, İsrail'in iltica başvurusunun onaylanması karşılığında Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasını, "İsrail ordusunun Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etme girişimi" olarak niteledi.
Hamas, İsrail ordusunun Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırdığı yönünde İsrail medyasında çıkan haberlere dair açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail'in Afrikalı sığınmacıları, iltica başvurularını onaylama karşılığında Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasının İsrail'in yaşadığı derin ahlaki krizi doğruladığı" vurgulandı.
İsrail'in sığınmacıların durumunu suistimal ederek insan haklarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "İsrail, Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı tedbir alma çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA
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