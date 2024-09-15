  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Katil İsrail kayıplarını telafi için Afrikalı göçmenleri silah altına aldı
Dünya

Katil İsrail kayıplarını telafi için Afrikalı göçmenleri silah altına aldı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 19:08:00 -
Katil İsrail kayıplarını telafi için Afrikalı göçmenleri silah altına aldı

Gazze'de Hamas'tan ağır darbe alan katil İsrail'in kayıplarını telafi etmek için göçmen Afrikalıları silah altına aldığı ortaya çıktı.

Hamas, İsrail'in iltica başvurusunun onaylanması karşılığında Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasını, "İsrail ordusunun Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etme girişimi" olarak niteledi.

Hamas, İsrail ordusunun Afrikalı sığınmacıları Gazze'de savaştırdığı yönünde İsrail medyasında çıkan haberlere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in Afrikalı sığınmacıları, iltica başvurularını onaylama karşılığında Gazze'de savaştırmak üzere silah altına almasının İsrail'in yaşadığı derin ahlaki krizi doğruladığı" vurgulandı.

İsrail'in sığınmacıların durumunu suistimal ederek insan haklarını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "İsrail, Filistin direnişi karşısında aldığı büyük kayıpları telafi etmeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplum ile insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı tedbir alma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz
ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

Gündem

ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı
Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Dünya

Katil İsrail Gazze'de katliam yapıyor! Okulu hedef aldı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Gündem

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail askerlerinin öldürdüğü Eygi’nin babası ile görüştü

Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu
Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

Dünya

Katil İsrail'den kara operasyonu duyurusu

Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı
Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

Medya

Karel Hanım’a ‘İsrail adam öldürüyor’ dedirtemezsiniz! Kendilerini solcu sanan kitleye işte böyle şık şık yutturuyorlar zokayı

O ülke İsrail'e füze yağdırıyor! Tel Aviv'de sirenler çalıyor!
O ülke İsrail'e füze yağdırıyor! Tel Aviv'de sirenler çalıyor!

Dünya

O ülke İsrail'e füze yağdırıyor! Tel Aviv'de sirenler çalıyor!

Türk donanması çok korkuttu: Yunanistan ve İsrail endişeli!
Türk donanması çok korkuttu: Yunanistan ve İsrail endişeli!

Gündem

Türk donanması çok korkuttu: Yunanistan ve İsrail endişeli!

Son dakika duyurdular: İsrail vuruldu!
Son dakika duyurdular: İsrail vuruldu!

Gündem

Son dakika duyurdular: İsrail vuruldu!

İsrail, Afrika'dan gelenleri tek bir şartla kabul ediyor!
İsrail, Afrika'dan gelenleri tek bir şartla kabul ediyor!

Gündem

İsrail, Afrika'dan gelenleri tek bir şartla kabul ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23