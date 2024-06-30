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Dünya Katil İsrail kayıplarını açıkladı
Dünya

Katil İsrail kayıplarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 00:27:00 -
Katil İsrail kayıplarını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 asker öldü, 1 asker ağır yaralandı." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, askerlerden biri Gazze kentindeki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde girdiği bubi tuzaklı bir binada bombanın patlaması sonucu öldü, diğeri ise aynı mahallede bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 316'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 670'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 2008'i karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 966 asker ve subay da yaralandı.

Kaynak: AA
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