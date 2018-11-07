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Katil İsrail güçleri Kudüs’te bir Filistinlinin evini yıktı

Eli kanlı İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te ruhsatı olmadığı gerekçesiyle bir evi buldozerle yıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
Katil İsrail güçleri Kudüs’te bir Filistinlinin evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şufat Mülteci Kampı’nda Ebu İyad Said adlı Filistinli ailenin yaşadığı evi yıktı. Onlarca İsrail askeri, Doğu Kudüs’teki Şufat kampına baskın düzenledi. İsrail askerleri, Ebu İyad Said adlı Filistinlinin dört katlı evini ruhsatı olmadığı gerekçesiyle buldozerlerle yıktı.

Öte yandan, İsrail işgal güçleri, Şufat Kampı’nı çevirerek bölgeye kimsenin yanaşmasına izin vermedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
  1. İSRAİL ASKERLERİ
  2. DOĞU KUDÜS
  3. FİLİSTİN
  4. EV

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