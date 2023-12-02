Katil İsrail bombardımana devam ediyor
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda şehit sayısı artıyor.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bombardıman anları ve attığı aydınlatma fişekleri görüntülendi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın sona erdiği dün sabahtan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.
Kudra, İsrail savaş uçaklarının "insani ara"nın bitiminin hemen ardından başladığı saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin hedef alındığını aktaran Kudra, saldırılarda 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 652 kişinin yaralandığını ifade etti.
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İsrail ordusu, 7 gün süren "insani ara"nın 1 Aralık'ta bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.
Kaynak: AA
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