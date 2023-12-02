  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim gelişmesi

BAE ile ilgili dehşete düşüren detayı ilk kez açıkladı! Bu tehlike Türkiye'yi de ilgilendiriyor... Gizlice çalışmalara başladılar

Ateşkes bitti, İsrail yine sivilleri vurdu! 100 şehit...

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Park etme devam et İmamoğlu! İşte Ekrem’i evine göndermek için gerekçe

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

'Dolar o rakamı görecek' diyen Necmettin Batırel resmen çıldırdı: Avazım çıktığı kadar bağırıyorum

Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı

Başsavcılık harekete geçti! Ahlaksız Selin Ciğerci hakkında flaş karar
Dünya Katil İsrail bombardımana devam ediyor
Dünya

Katil İsrail bombardımana devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-12-02 22:11:00 -

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda şehit sayısı artıyor.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne bombardıman anları ve attığı aydınlatma fişekleri görüntülendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın sona erdiği dün sabahtan bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 193 kişinin öldürüldüğünü, 652 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail savaş uçaklarının "insani ara"nın bitiminin hemen ardından başladığı saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin hedef alındığını aktaran Kudra, saldırılarda 193 kişinin hayatını kaybettiğini, 652 kişinin yaralandığını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusu, 7 gün süren "insani ara"nın 1 Aralık'ta bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

Dünya

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu

Dünya

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi vurdu

Gazzeli yardım direktörü acı tabloyu özetledi: Yollarda hastalık Gazze'de ölüm var
Gazzeli yardım direktörü acı tabloyu özetledi: Yollarda hastalık Gazze'de ölüm var

Gündem

Gazzeli yardım direktörü acı tabloyu özetledi: Yollarda hastalık Gazze'de ölüm var

İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak
İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak

Sosyal Medya

İsrail askerinin karşısına çıkarak Gazze şarkısını söyledi! Sonra olanlar sizi şaşırtacak

ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!
ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!

Dünya

ABD'den Gazze'deki katliama 14 milyar dolarlık destek!

Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!
Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!

Gündem

Gazze'de şehit sayısı 15 bin 207'ye yükseldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23