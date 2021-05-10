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Gündem Katil İsrail binlerce Filistinliyi katletti
Gündem

Katil İsrail binlerce Filistinliyi katletti

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail’in Filistin’deki suçlarını raporlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 06:44:00 -
Katil İsrail binlerce Filistinliyi katletti

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya ve namaz kılan Filistinlilere saldıran İsrail’in Kudüs’teki hak ihlallerini 6 başlıkta raporlaştırdı. “İbadet Özgürlüğüne Karşı Yapılan İhlaller” başlığı altında İsrail’in kurulduğu günden bu yana Mescid-i Aksa’yı hedef aldığına dikkat çekildi. 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın bir kısmının yakıldığı belirtilirken, Yahudi fanatikler tarafından Aksa’ya yönelik birçok kundaklama girişimi olduğu aktarıldı. Birçok camiye, eve, okula zarar veren kazı çalışmalarının Kudüs’teki Harem-i Şerif etrafında sürdüğü, Müslümanların camiye girişlerine yasaklamalar getirildiği kaydedildi.

Ellerinde çocukların kanı var

Raporun, “Yaşam hakları ihlalleri” kısmına göre 1987 yılından itibaren en az 10 bin 925 Filistinli, İsrail tarafından öldürüldü. 2000-2019 yılları arasında 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail tarafından öldürüldü. 0-8 yaş arası 507, 9-12 yaş arası 358, 13-15 yaş arası 608 ve 16-17 yaş arası 620 çocuğun öldürüldüğü raporda belirtildi. “İşkence ve kötü muamele” başlığı altında da 1987-1999 arasında İsrail’de işkencenin yasaklandığı ifade edildi. BM’ye göre İsrail hala işkencenin en az 200 farklı çeşidini uyguluyor. “Mülkiyet hakkı ihlalleri” başlığı altında da Araplar arasında konut satışına izin verilmediği, Filistinlilerin miras hakkından mahrum edildiği kaydedildi.

Yüzde 85’i işgal altında

“Filistin’de toprak gaspı” başlığı altında da İsrail’in Filistin topraklarının işgali anlatıldı. Yahudilerin Filistin topraklarının sadece yüzde 6’sına sahip olduğu aktarılan raporda, ancak bugün Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasının işgal altında olduğu belirtildi.

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