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Gündem Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek
Gündem

Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek

Yeniakit Publisher
2024-01-09 09:08:00 -
Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek

Ankara Filistin Dayanışma Platformunca yapılacak eylemde, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana katlettiği 110 Filistinli gazeteci anılacak.

Siyonistler, Gazze’de çocuk, kadın, sivil demeden 23 binden fazla Filistinliyi katletti. Bunların 10 bini çocuklardan oluşuyor.

İşgalci İsrail, sivillerin yanı sıra görevini yapmaya çalışan doktor ve gazeteci gibi meslek gruplarını da bizzat hedef alıyor.

Gazze’de yaşanan Siyonist vahşeti dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler İsrail’in saldırılarına maruz kalıyor. Siyonistler şimdiye kadar 110 gazeteciyi görevi başında katletti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde “çalışırken katledilen gazeteciler” temasıyla eylem yapacak.10 Ocak’ta saat 12.30’da Güvenpark’ta yapılacak eyleme birçok gazeteci katılacak ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. Kaynak: Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek

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