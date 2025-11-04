  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık "Katil" hazır makarna çıktı
Sağlık

"Katil" hazır makarna çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Katil" hazır makarna çıktı

Hazır makarnalarda tespit edilen Listeria bakterisi, ülke genelinde alarm verdi. Yetkililer, popüler market zincirlerinde satılan ürünlerin geri çağrıldığını açıklarken, salgında 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnalardan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. NBC News ve Bloomberg'in haberine göre, salgın ülke genelinde 18 eyalete yayıldı. Listeria vakaları Ağustos 2024'ten bu yana sürüyor, son iki ayda vaka sayısı hızla arttı.

FDA, Nate's Fine Foods Inc tarafından üretilen ve Kroger, Walmart, Trader Joe’s, Albertsons gibi büyük market zincirlerinde satılan hazır makarna ürünlerinin geri çağrıldığını duyurdu. Yetkililer, mikrodalgada ısıtılmak üzere tasarlanmış, soğutulmuş ve dondurulmuş bölümlerde satılan toplam dokuz farklı ürünün piyasadan toplandığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), özellikle “Trader Joe's Cajun Style Blackened Chicken Fettucine Alfredo” ve “Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce” gibi ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulundu. FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere çağrıda bulunarak “Buzdolaplarınızı ve dondurucularınızı geri çağrılan gıdalar açısından iki kez kontrol edin ve bu ürünleri yemeyin” uyarısını yaptı.

Yetkililer, listeria bakterisinin düşük sıcaklıklarda hayatta kalabildiğini ve buzdolaplarında diğer gıdalara bulaşabileceğini açıkladı. CDC, listeria enfeksiyonunun özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabileceğini bildirdi. Salgın nedeniyle bir kadının bebeğini düşürdüğü doğrulandı.

Son verilere göre Hawaii ve Oregon’da iki yeni ölüm daha kaydedildi. Böylece toplam can kaybı 6’ya yükselirken, hastaneye kaldırılanların sayısı 25’e çıktı. FDA, son olarak “Sprouts Farmers Market Smoked Mozzarella Pasta Salad” ile “Scott & Jon's Shrimp Scampi with Linguini Bowls” adlı iki ürünü daha geri çağırdı.

Avrupa genelinde Salmonella alarmı: Yıllardır süren salgının odağı Akdeniz’de
Avrupa genelinde Salmonella alarmı: Yıllardır süren salgının odağı Akdeniz’de

Sağlık

Avrupa genelinde Salmonella alarmı: Yıllardır süren salgının odağı Akdeniz’de

Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı
Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı

Dünya

Gıda alarmı: E. Coli salgınıyla iki ölüm, şüpheli ürünler toplatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik
Gündem

Reha Muhtar’a ders olsun: Polisin yediği trafik cezası tam ibretlik

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda X-ray cihazında ayrıcalık isteyip tartışma çıkaran Reha Muhtar’a adeta ders niteliğinde bir olay..
İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı
Gündem

İstanbul’da ev ev gezip İsrail yanlısı broşür dağıttılar! Kimlikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Ataşehir civarında faaliyet gösteren “Yehova Şahitleri”nin, vatandaşların evlerine İsrail yanlısı broşürler bırakması infiale sebep..
Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!
Gündem

Bahçeli’nin sözleri siyaset koridorlarını hareketlendirdi! Herkes bu mesajın altındaki ayrıntıyı konuşuyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, teşkilatların sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23