"Katil" hazır makarna çıktı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnalardan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. NBC News ve Bloomberg'in haberine göre, salgın ülke genelinde 18 eyalete yayıldı. Listeria vakaları Ağustos 2024'ten bu yana sürüyor, son iki ayda vaka sayısı hızla arttı.

FDA, Nate's Fine Foods Inc tarafından üretilen ve Kroger, Walmart, Trader Joe’s, Albertsons gibi büyük market zincirlerinde satılan hazır makarna ürünlerinin geri çağrıldığını duyurdu. Yetkililer, mikrodalgada ısıtılmak üzere tasarlanmış, soğutulmuş ve dondurulmuş bölümlerde satılan toplam dokuz farklı ürünün piyasadan toplandığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), özellikle “Trader Joe's Cajun Style Blackened Chicken Fettucine Alfredo” ve “Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce” gibi ürünlerin tüketilmemesi uyarısında bulundu. FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere çağrıda bulunarak “Buzdolaplarınızı ve dondurucularınızı geri çağrılan gıdalar açısından iki kez kontrol edin ve bu ürünleri yemeyin” uyarısını yaptı.

Yetkililer, listeria bakterisinin düşük sıcaklıklarda hayatta kalabildiğini ve buzdolaplarında diğer gıdalara bulaşabileceğini açıkladı. CDC, listeria enfeksiyonunun özellikle hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ölümcül olabileceğini bildirdi. Salgın nedeniyle bir kadının bebeğini düşürdüğü doğrulandı.

Son verilere göre Hawaii ve Oregon’da iki yeni ölüm daha kaydedildi. Böylece toplam can kaybı 6’ya yükselirken, hastaneye kaldırılanların sayısı 25’e çıktı. FDA, son olarak “Sprouts Farmers Market Smoked Mozzarella Pasta Salad” ile “Scott & Jon's Shrimp Scampi with Linguini Bowls” adlı iki ürünü daha geri çağırdı.