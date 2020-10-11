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Dünya Katil Esed’in ‘Türkiye’ planı ortaya çıktı! Askerleri görevlendirmiş
Dünya

Katil Esed’in ‘Türkiye’ planı ortaya çıktı! Askerleri görevlendirmiş

İdlib'de TSK'ya ait bazı gözlem noktalarının etrafında sözde siviller tarafından gösterilerin düzenlendiği ve Türk askerinin bölgeden istenmediği iddia edildi. Söz konusu gösterilerin arkasında rejim askerlerinin olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:15:00 -
Katil Esed’in ‘Türkiye’ planı ortaya çıktı! Askerleri görevlendirmiş

İhlas Haber Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Esed rejimine bağlı askerler, İdlib'de sağlanan barış ortamının akamete uğratılmasına yönelik birçok girişimde bulunuyor. Bunların arasında rejim kontrolündeki bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu belirlendi.

Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan kişilerin kendi aralarında konuşurken "yüzbaşım" ya da "komutanım" gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bölge halkı gibi davranan kişilerin Esed rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, bu durumu bölge halkının Türkiye’ye destek verdiğinin göstergesi olarak nitelendirirken, söz konusu eylemleri bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Esed rejiminin algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.

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