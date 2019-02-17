Katil Esed ve Rusya, Türk yardım derneğinin yakınlarını vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var Esed rejimi ve Rusya'ya bağlı savaş uçakları Han Şeyhun şehrini yoğun bombardımana tuttu. Uçaklar Fetih Der'in insani yardım dağıtım alanının yakınlarını da vurdu.

yeniakit.com.tr Özel Esed rejimi ve Rusya'ya bağlı savaş uçakları, Han Şeyhun'da insani yardım yapan Fetih Der'in dağıtım yaptığı alana çok yakın bir yeri bombalayarak çok sayıda sivili katletti. Uçakların her 5 dakikada bir bomba attığı belirtilirken, sivil savunma ekiplerinin yaralılara yetişemedikleri bildirildi.

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