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Katil Esed rejiminden İdlib'de bir katliam daha

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 3 sivil hayatını kaybetti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
Katil Esed rejiminden İdlib'de bir katliam daha

Katil Esed rejimi, akşam saatlerinde yoğunlaştırdığı hava ve kara saldırılarıyla İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Has, Hiş, Serce ve Bini köylerini vurdu.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında, Marratinnuman ilçesinde 3 sivil öldü.

Böylece dün gece saatlerinden itibaren rejimin saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
  1. Esed rejimi
  2. İdlib

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