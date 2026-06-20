Bu hususlara dikkat! Adeta lif ve potasyum deposu! İşte uzmanından iyi erik seçme yöntemi...

Üstelik bu minik yeşil lezzet sağlığımız için de oldukça kıymetlidir. Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. İçerdiği C vitamini bağışıklık sistemini desteklerken, antioksidan bileşenleri vücudu serbest radikallere karşı korumaya katkı sağlar. Potasyum içeriği sayesinde sıvı-elektrolit dengesinin korunmasına destek olur. Elbette her besinde olduğu gibi ölçülü tüketmek önemlidir; özellikle çok fazla tüketildiğinde hassas mide ve bağırsaklarda rahatsızlık oluşturabilir. Papaz eriği ne tropik bir meyve kadar iddialıdır ne de egzotik bir hikâyesi vardır. Ama dalından koparıldığı an taşıdığı tazelik, damağa bıraktığı o canlı ekşilik ve çocukluk anılarını canlandıran tadıyla her yaz yeniden kalbimizi fetheder. Benim tavsiyem, bu mevsimde bir kilo papaz eriği alın. Bir kısmını olduğu gibi tüketin, bir kısmını salataya katın, birkaç tanesini de mutfakta yeni tarifler denemek için ayırın. Çünkü bazen bir mevsimi hatırlamanın en güzel yolu, onu tabağınıza taşımaktır. Ve inanın, yazın ilk ısırığı çoğu zaman bir papaz eriğinin içindedir.