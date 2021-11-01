Katil Esed, "insan hakları"nı hatırladı

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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresinin iki yıl daha uzatılması eli kanlı Beşar Esed yönetimini rahatsız etti. Halkını katleden Esed’in piyonu Halk Meclisi, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının barış için büyük bir tehdit olduğunu ileri sürerek, “Türk askerleri Suriye topraklarını derhal terk etmeli” açıklaması yaptı. Halk Meclisi’nin küstah açıklamasında Mehmetçiğin Suriye’de bulunmasının meşruiyet, yasallık, ahlaki ve insani yönden kabul edilemez olduğu iddia edildi.

Dünya kamuoyuna çağrı yaptılar

Yüzbinlerce insanı gözlerini kırpmadan öldüren, milyonlarcasının ise ülkelerini terk etmek zorunda kalmasına sebep olan Esed’in tetikçilerinin, utanmadan bir de uluslararası insancıl hukuka bağlılıktan dem vurarak “Erdoğan’ın eylem ve politikaları bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe büyük ve doğrudan bir tehdittir. Türkiye, uluslararası hukuku, uluslararası insancıl hukuka bağlılığın en temel standartlarını ve insan haklarını ihlal etmiştir” cümlelerini sarf etmesi ise "pes" dedirtti. Halk Meclisi, Suriye’de yıllardır süren vahşeti izlemekle yetinen dünya kamuoyunu, mazlumların hâmisi Türkiye’yi kınamaya davet ederek de komik duruma düştü.