Katil Esed Hama'ya saldırdı! Yaralılar var
Esed rejimi'nin Hama kentine düzenlediği topçu saldırısında 5 sivilin yaralandığı bildirildi.05 Şubat 2019 Salı 15:27
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Hama kentine düzenlediği topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.
Esed rejiminin, Suriye'nin orta-batı kesiminde bulunan Hama'nın kuzeyinde Kefr Nebuda beldesindeki cami ve yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Beşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplarının, Hama kırsalındaki Kefr Nebuda beldesine düzenlediği saldırı nedeniyle bölgede bulunan cami tahrip oldu.
Öte yandan rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler, mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim 2018'de ağır silahlarını çekmişti.
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