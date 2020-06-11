Katil Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
Suriye'de katil Beşar Esed, ani bir kararla Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı.
Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Hamis'in yerine Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnos'un geçici olarak göreve getirildiği bildirildi.
Hamis, 2016 yılından bu yana Suriye Başbakanı olarak görev yapıyordu.
Devlet medyası, görevden alınmayla ilgili detay vermese de ekonomik kriz ve Suriye Lirası'nın aşırı değer kaybının Hamis'in koltuğunu kaybetmesindeki en önemli etken olduğu belirtiliyor.