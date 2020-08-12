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Dünya

Katil devletin savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, siyonist ablukasında bulunan Gazze'de hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 03:46:00 -
Katil devletin savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Konuyla ilgili olarak İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından verilen bilgide, Filistin'in özgürlüğü için direnen Hamas'a ait bir tünel, askeri bir kompleks ile gözetleme noktalarının vurulduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları İsrail'e ait savaş uçaklarının toplam 5 farklı noktayı vurduğunu belirtti. İsrail saldırıyı Gazze'den İsrail'e atılan balonlara misilleme olarak yaptığını açıkladı.

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