Katil devletin savaş uçakları Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları, siyonist ablukasında bulunan Gazze'de hava saldırısı düzenledi.
Konuyla ilgili olarak İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından verilen bilgide, Filistin'in özgürlüğü için direnen Hamas'a ait bir tünel, askeri bir kompleks ile gözetleme noktalarının vurulduğu kaydedildi.
Görgü tanıkları İsrail'e ait savaş uçaklarının toplam 5 farklı noktayı vurduğunu belirtti. İsrail saldırıyı Gazze'den İsrail'e atılan balonlara misilleme olarak yaptığını açıkladı.