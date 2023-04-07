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Dünya Katil devlet İsrail bu kez Lübnan'a saldırdı
Dünya

Katil devlet İsrail bu kez Lübnan'a saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 07:00:00 -
Katil devlet İsrail bu kez Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.
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İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

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Yorumlar

it döver

Bir köpek kurdurmuşsa önüne ne gelirse gelsin her tarafa saldırır o kudurmuş itin itlafı gebertilmesi şart olmuştur

ADİL

MANGALDA KÜL BIRAKMAYAN SAHTEKAR İRAN FİLİSTİNE NİFAK SOKMAYI İYİBİLİYOR ÜSLÜANLARA KARŞI KAHRAANLIK YAPIYOR HAYDİ SAHTEKAR İRAN YİYİYORSA BİR TANE FÜZE AT DA GÖRELİM ŞİM URASI BİR ÜSLÜMAN DEVLET OLSAYDI
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